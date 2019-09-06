Куйвашев потребовал от свердловских бизнесменов включиться в подготовку к Универсиаде-2023

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев на традиционной встрече с членами Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в формате "без галстуков" призвал их к активному включению в подготовку к всемирной летней Универсиаде-2023.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, губернатор выразил уверенность, что этот масштабный проект преобразит Екатеринбург, создаст новые точки роста городской инфраструктуры и откроет новые перспективы для партнерства власти и бизнеса.

"Значительная часть средств, привлекаемых на подготовку к студенческим играм, пойдет на новое строительство. Моя позиция: строительством, оснащением объектов Универсиады должны заниматься местные компании", - особо отметил Куйвашев.

В планах значится строительство к всемирным студенческим играм девяти объектов, в том числе Деревни Универсиады, а также развитие транспортной и другой инфраструктуры. Подготовка к состязаниям будет вестись параллельно с реализацией плана к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, который уральская столица отметит также в 2023 году. По словам свердловского губернатора, это и большая ответственность, и новые возможности для региона, его жителей и работающих здесь предприятий.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев призвал привлечь общественность к выбору талисмана Универсиады в Екатеринбурге. Также глава региона обсуждал вопросы подготовки к соревнованиям на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым, которая прошла в конце августа в Москве.