28 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
религия христианство храм церковь (2007) | Фото: stalker.fizteh.ru

Бывший раскольник перешел в каноническую УПЦ: "Лучше в Церкви мирянином, чем епископом в расколе"

Бывший клирик Волынской епархии раскольнического киевского "патриархата" Виталий Купчинский раскаялся и вернулся в каноническую УПЦ простым мирянином. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
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Он отмечает, что с детства прислуживал священнику в Спасо-Преображенском храме в селе Быстровица Волынской области, но в 2006 году поддался националистическим настроениям и ушел в раскол. В 2010 году "митрополит" киевского "патриархата" Михаил Зинкевич поставил его священником и отправил захватывать храм в его родном селе. Купчинский отказался, и Зинкевич запретил его в служении. Купчинский пошел по другим религиозным организациям, а несколько месяцев назад обратился с покаянием к архиепископу Волынскому и Луцкому Нафанаилу и просьбой принять его мирянином.

"Лучше спасти душу в канонической Церкви мирянином, чем погубить ее, будучи даже "епископом" в расколе", – так объяснил Купчинский свой поступок.

При этом, по его словам, сейчас решается вопрос о возможном рукоположении его во священника, но это беспокоит его меньше всего, так как он уже вернулся "домой".

Как сообщало Накануне.RU, недавно в УПЦ вернулся ушедший в раскол священник Александр Тютюма. Он признал, что в расколе основной акцент делается на политику, даже во время служб.

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Бывший раскольник перешел в каноническую УПЦ: "Лучше в Церкви мирянином, чем епископом в расколе"

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Теги: Украина, церковь, раскол



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