Пассажирка затонувшего в Судаке прогулочного катера найдена мертвой

Женщина, пропавшая накануне без вести во время крушения прогулочного катера "Камелот", обнаружена мертвой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, сейчас проводится опознание.

Напомним, ЧП произошло накануне в акватории Черного моря у мыса Меганом (Судак). С затонувшего катера спасли двух членов экипажа и 11 пассажиров. Одна пассажирка пропала без вести, ее поисками занимались 27 спасателей, 7 единиц техники и 3 плавсредства, также использовались беспилотные авиасредства, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

"Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. В данный момент проводится опознание погибшей. Информация уточняется. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов", - сообщил министр.

По данным МЧС, погибшая была жительницей Ростовской области, ей было 60 лет.