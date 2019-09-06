28 Сентября 2020
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Гора Ай-Петри, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

Пассажирка затонувшего в Судаке прогулочного катера найдена мертвой

Женщина, пропавшая накануне без вести во время крушения прогулочного катера "Камелот", обнаружена мертвой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, сейчас проводится опознание.

Напомним, ЧП произошло накануне в акватории Черного моря у мыса Меганом (Судак). С затонувшего катера спасли двух членов экипажа и 11 пассажиров. Одна пассажирка пропала без вести, ее поисками занимались 27 спасателей, 7 единиц техники и 3 плавсредства, также использовались беспилотные авиасредства, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

"Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. В данный момент проводится опознание погибшей. Информация уточняется. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов", - сообщил министр.

По данным МЧС, погибшая была жительницей Ростовской области, ей было 60 лет.

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Пассажирка затонувшего в Судаке прогулочного катера найдена мертвой

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Теги: затонувший катер, поиски, пропавший без вести, крым, судак, меганом



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