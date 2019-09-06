Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ

В столице прошло очередное общее собрание участников ООО "КХЛ" (Континентальная хоккейная лига), на котором выбрали новый совет директоров лиги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ.

Так, на должность председателя совета директоров был переизбран Геннадий Тимченко. Решение было принято единогласно.

Помимо этого, в совет вошёл первый вице-президент - генеральный менеджер ХК "Спартак" Алексей Жамнов.

С полным составом совета на сезон 2019/2020 можно ознакомиться на сайте лиги.