28 Сентября 2020
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Происшествия В России Московская область
обрушение развалины заброшенное здание (2019) | Фото:ГУ МЧС РФ по Московской области

Трое рабочих почти сутки остаются под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

Спасатели до сих пор не могут найти и вызволить трех рабочих, оказавшихся под завалами частично обрушившегося здания в Подмосковье.

Пятиэтажное здание бывшего пионерского лагеря "Солнышко" (поселок Новая Шурма) частично обрушилось накануне днем. Рабочие разбирали его, и три человека оказались под завалами.

На месте работают около 50 человек и различная техника, кинологическая служба, но пока добраться до людей не выходит. К полудню было разобрано 170 кубометров завалов. Одновременно демонтируют нависшие и представляющие опасность конструкции.

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Трое рабочих почти сутки остаются под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

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Теги: обрушение здания, подмосковье, пострадавшие



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