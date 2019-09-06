Трое рабочих почти сутки остаются под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

Спасатели до сих пор не могут найти и вызволить трех рабочих, оказавшихся под завалами частично обрушившегося здания в Подмосковье.

Пятиэтажное здание бывшего пионерского лагеря "Солнышко" (поселок Новая Шурма) частично обрушилось накануне днем. Рабочие разбирали его, и три человека оказались под завалами.

На месте работают около 50 человек и различная техника, кинологическая служба, но пока добраться до людей не выходит. К полудню было разобрано 170 кубометров завалов. Одновременно демонтируют нависшие и представляющие опасность конструкции.