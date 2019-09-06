Меркель в Китае сидя прослушала гимны двух стран

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Китае, и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на официальной церемонии приветствия сидя прослушали государственный гимн Германии.

Традиционно представители стран стоя слушают гимны, однако в этот раз для канцлера и Ли Кэцяна установили стулья.

При этом, когда заиграл китайский гимн, Ли Кэцян встал, передает РИА Новости.

За последнее время Меркель несколько раз била дрожь на официальных встречах. Ранее канцлер ФРГ ответила на вопрос о своих приступах.

На полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке она заявила, что чувствует себя хорошо. "Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу", - сказала Меркель. Она не стала пояснять, обращалась ли к врачу.

Напомним, российские врачи считают, что у Меркель мог быть ишемический тремор, связанный с возрастными изменениями.