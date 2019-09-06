ТЦ "Авиапарк" в Москве закрылся из-за аварии на линии электропередач

Торговый центр "Авиапарк" на западе Москвы не работает 6 сентября из-за аварии на линии электропередач.

"Сегодня около 4 утра, в районе 3-ей Хорошёвской улицы произошла авария с повреждением 4 кабелей, в АВИАПАРК перестало поступать электричество. Делаем все возможное для информирования: у метро ЦСКА дежурят службы с мегафонами, которые объявляют о закрытии прохода в АВИАПАРК. На въезде на парковку вдоль дублера выставлены регулировщики, чтобы не было затора", - говорится в сообщении администрации центра в соцсетях.

Когда ТЦ откроется – пока неизвестно.