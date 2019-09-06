В Кургане осудили мужа и жену, которые для получения страховых миллионов инсценировали смерть одного из супругов

В Кургане осудили супругов - мужчина получил 5 лет тюрьмы, женщина - 3 года колонии. Их признали виновными в покушении на мошенничество в сфере страхования.

Мужчина отправился в несколько страховых компаний и застраховал там свою жизнь. Через некоторое время он исчез, жена обратилась в полицию с заявлением, а затем и в суд, чтобы гражданского мужа признали умершим.

После этого женщина отнесла в страховые компании документы о наступлении смерти от несчастного случая, сумма полагающихся выплат составила более 4,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Однако супруги не смогли получить эти деньги, так как мужчину нашла полиция.