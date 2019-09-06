Лукашенко предлагает России или Украине провести вместе с Белоруссией Олимпиаду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести Олимпийские игры вместе с Украиной или Россией, передает белорусское госагентство БЕЛТА.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами. - Прим. БЕЛТА), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, по официальным данным (которые приводил, в частности, Владимир Путин), непосредственно на олимпийские объекты при подготовке к Олимпиаде в Сочи (2014 год) было потрачено 214 млрд руб. Из них 100 млрд руб. – из госбюджета, остальное – за счет инвесторов.