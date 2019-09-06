Голодовка "молодых семей" в Сургуте прекращена

Представители региональных органов власти, уполномоченного по правам человека, члены общественной палаты Югры, Ипотечного агентства Югры встретились с жительницами Сургута, который объявили голодовку из-за исключения из программы получения субсидии для улучшения жилищных условий молодых семей. Итогом встречи стало прекращение протестной акции.

"Итогом переговоров стало решение по созданию Совета по жилищным вопросам граждан. В него войдут не только общественники, но и представители от каждого муниципалитета Югры, профильные органы власти, Ипотечное агентство Югры, уполномоченный по правам человека", - сообщается в группе ВКонтакте "Правительство Югры".

Удалось достичь компромисса по вопросу снижения ценза оседлости до шести лет. Этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение. "Я готовлю письмо, которое уйдет не позднее завтрашнего дня. Создаем совет по защите жилищных прав граждан, будем искать пути решения проблемы", - пообещала женщинам уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Голодовку девушки начали накануне, а сегодня весь день вместе с чиновниками искали возможность решить вопрос миром. Участники акции требовали, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также чтобы субсидии на покупку жилья были выплачены детям, родители которых достигли 36-летнего возраста. Также общественники настаивают на отмене ценза по сроку проживания в регионе для подпрограммы "Многодетные и особенные семьи".