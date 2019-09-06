28 Сентября 2020
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Политика В России
мусорная реформа, митинг, КПРФ (2019) | Фото:Накануне.RU

В кабмине назвали бредом сообщения о новом повышении пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Ранее "Независимая газета" со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина написала о том, что в правительстве занимаются подготовкой второго этапа пенсионной реформы, уже создана рабочая группа.

"Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак", - сказал источник "Интерфакса" в аппарате правительства.

Ранее экономист Игорь Николаев заявил, что российские власти проводили пенсионную реформу, потому, что боялись, что у Пенсионного фонда РФ могут закончиться средства.

По его словам, на самом деле оказалось, что никаких проблем у ПФР на самом деле нет. В результате пенсионную реформу провели зря.

Как напомнил эксперт, бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.

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В кабмине назвали бредом сообщения о новом повышении пенсионного возраста

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Теги: пенсионный возраст, повышение, валерий рашкин



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