Житель Екатеринбурга устроил самосуд над обидчиком своего сына на глазах у детей

В Екатеринбурге перед судом предстанет 45-летний мужчина, обвиняемый в угрозе убийством обидчику своего сына. Перед этим он жестоко избил парня.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в октябре прошлого года: отец на территории школы встречал своего сына-девятиклассника. Во дворе заведения мужчина увидел конфликт сына с двумя другими подростками, которые учились там же.

Решив вступиться за своего ребенка, отец несколько раз ударил в голову 15-летнего оппонента, а когда тот упал, уселся на него, сдавил шею и заявил, что сейчас убьет его на месте. После, как было установлено следствием, мужчина едва не выдавил парню глаз, а затем продолжил избивать, душить и угрожать расправой.

Как отметили в прокуратуре, учитывая агрессивное поведение и физическое превосходство взрослого, подросток воспринял все высказанные угрозы реально. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.