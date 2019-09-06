Apple запустила бета-версию веб-приложения Apple Music

Apple запустила общедоступную бета-версию веб-приложения Apple Music, позволяющую всем существующим подписчикам входить в систему и использовать все те же функции, что и в мобильном приложении, при этом не требуется установка никаких утилит.

В версии для персонального компьютера, как и в приложении, есть разделы "Для вас", "Радио" и "Обзор".

TechRadar пишет, что выпуск веб-версии Apple Music – попытка корпорации угнаться в борьбе за стриминговую аудиторию за сервисом Spotify.

Напомним, в июне этого года Apple объявила о прекращении поддержки и обновления сервиса iTunes. Он будет заменен отдельными приложениями: Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.