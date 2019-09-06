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митрополит Онуфрий, УПЦ МП, киев (2014) | Фото:

Иерусалимский патриарх: на Украине только одна Церковь - УПЦ

Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III во время встречи с Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Павлом заявил, что на Украине только одна Церковь - УПЦ.
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Он повторил, что святые отцы считают именно раскол самым тяжким грехом, поскольку он разрушает саму Церковь.

Религиовед Владислав Петрушко отмечает, что это заявление может повлиять на решение Собора Элладской Церкви (ЭПЦ), который состоится в октябре и на котором может рассматриваться украинский вопрос.

Публицист Александр Вознесенский называет ЭПЦ самым слабым звеном в православном мире с точки зрения отвержения раскольников. Но он также указывает, что на Кипре готовится встреча предстоятелей древних Церквей, куда входит и патриарх Иерусалима.

"Насколько я могу понимать ситуацию, они работают над возможность созыва синаксиса и вырабатывается механизм отказа от признания "СЦУ". На самом деле это очень тонкий момент - прецедентов признания томоса недействительным до сих пор вроде не было. Но это не самое главное (отменяли даже постановления крупных Соборов, не то что бумажку одной из Церквей). Главное - это как разрулить ситуацию с КонстП, чтобы не получить на выходе раскол. С одной стороны, ситуация требует некоего отказа, но, как говорится, критикуя - предлагай. Поэтому перед патриархами стоит задача не только по ликвидации томоса СЦУшникам, но и предложение реальной рабочей модели выхода из ситуации по украинскому вопросу", - пишет Вознесенский.

Он отмечает, что этот вопрос осложняется тем, что Украине угрожает окатоличивание, ведь униаты очень активны и хотят подмять под себя раскольников, многие из которых на это согласны, поскольку они получат легитимность под властью римского папы.

Напомним, патриарх Феофил III в прошлом году высказывался против "автокефалии" раскольников. А на Пасху приказал не подпускать их к Благодатному огню.

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Иерусалимский патриарх: на Украине только одна Церковь - УПЦ

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Теги: Украина, церковь, раскол



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