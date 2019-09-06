Трех руководителей свердловского МВД строго наказали после обвинений полицейских в изнасиловании

В ГУ МВД России по Свердловской области выступили с официальным заявлением по факту инцидента с сотрудниками ППС Екатеринбурга, которых обвинили в изнасиловании.

Напомним, инцидент произошел в августе. Троих полицейских патрульно-постовой службы обвинили в том, что они изнасиловали девушку прямо в патрульной машине. Для проверки в уральскую столицу были направлены сотрудники ГУСБ МВД России.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель свердловского Главка Валерий Горелых, по факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками ППС сразу 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

"По итогам проведенной служебной проверки временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор юстиции Владимир Миронов подписал соответствующий приказ с жесткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию. Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности, восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии. Это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение. Кроме этого, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области.

Что касается самих подозреваемых, то они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут, в случае подтверждения их вины в судебном порядке, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности", - заверил полковник Горелых.

Напомним, после задержания силовиков в Екатеринбурге прошли пикеты против насилия в полиции.