Основателя автодилера "Рольф" объявили в международный розыск

Основатель компании "Рольф" Сергей Петров объявлен в международный розыск. Напомним, он обвиняется в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Как передает ТААС, следствие ходатайствует о заочном аресте Петрова, который находится за рубежом.

27 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера "Рольф" и нескольких руководителей компании по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

В офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски.

Основатель и председатель совета директоров "Рольфа" Сергей Петров связал проходящее с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Сам бизнесмен находится за границей.

Сообщалось, что всего подозреваемых четверо. Это Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.