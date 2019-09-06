Украинский канал NewsOne взывает к Западу о защите от преследования

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
NewsOne украинский телеканал (2019) | Фото:newsone.ua

Украинский канал NewsOne взывает к Западу о защите от преследования

Украинский телеканал NewsOne обратился к председателю Европейского Совета Дональду Туску и другим западным чиновникам с просьбой обратить внимание на преследование свободы слова на Украине. Им направлено соответствующее письмо.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, вчера украинский нацсовет по телевидению и радиовещанию провел заседание, на котором решил обратиться в суд против телеканала с требованием лишить его лицензии за "неправильную" позицию, в частности по Донбассу.

В письме канал расценил это как введение цензуры и попросил повлиять на киевские власти.

Обращение направлено послу ЕС на Украине Хьюгу Мингарелли, президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, высокому представителю ЕС Федерике Могерини, главе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионе Фрейзер, верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, западным послам и ряду западных организаций: Amnesty International на Украине, Freedom House, Human Rights Watch и др.

Генпродюсер NewsOne Василий Голованов отметил, что само решение нацсовета заведомо нелегитимно, так как у троих его членов истек пятилетний срок полномочий.

Член комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Юрий Павленко назвал действия нацсовета прямым вмешательством в деятельность журналистов и попыткой властей "поставить под контроль все независимые от них СМИ".

"Считаю решение так называемой "нацкомиссии по телерадиовещанию" тупым политическим заказом", - написал журналист Дмитрий Василец.

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва написал, что четверо членов совета ориентируются на президента Владимира Зеленского, и теперь по скорости прохождения дела против канала можно будет судить о личной заинтересованности Зеленского в этом деле.

Многие журналисты возмущены тем, что власти никак не реагируют на давление на канал. Депутат Рады Олег Волошин, который был на заседании нацсовета, заявил, что у него "сложилось полное ощущение, что на Банковой в кабинете президента сидит даже не Порошенко, а Ярош или Тягнибок".

Он отметил, что произвол, который творили неонацисты на заседении, подтверждает, что за ними по-прежнему стоят власти. И "если в этом смысле ничего в ближайшее время не изменится, Украина потеряет последний шанс выбраться из бездны".

Бывший депутат Рады Александр Онищенко, часто выступающий с громкими заявлениями разоблачительного характера, написал, что "ни один чиновник или политик не выигрывает от войны с медиа, и в этот раз не будет иначе".

"Жду завтрашних рейтингов НьюсВан. Уверен, что они взлетят", - спрогнозировал Онищенко.

При этом бандеровцы открыто поддерживают решение о закрытии канала и призывают бороться против "неправильных" СМИ, которых они обвиняют в работе на Россию. Так, львовский телеведущий Остап Дроздов, который недавно назвал большинство украинцев "безмозглыми баранами" и "быдлом" за то, что они не перевыбрали Порошенко, написал, что "за свободой слова спрятались легитимизаторы Русского Мира".

"Я - за свободу слова, но я против свободы русского слова", - предельно четко заявил Дроздов в своем обвинительно-агрессивном посте.

Напомним, недавно советник Зеленского Никита Потураев анонсировал запрет неугодных СМИ. А Зеленский перед вторым туром президентских выборов анонсировал информационную войну против Донбасса и России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинский канал NewsOne взывает к Западу о защите от преследования

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, телеканал, СМИ, NewsOne



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети