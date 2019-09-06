Украинский канал NewsOne взывает к Западу о защите от преследования
Украинский телеканал NewsOne обратился к председателю Европейского Совета Дональду Туску и другим западным чиновникам с просьбой обратить внимание на преследование свободы слова на Украине. Им направлено соответствующее письмо.
Как сообщало Накануне.RU, вчера украинский нацсовет по телевидению и радиовещанию провел заседание, на котором решил обратиться в суд против телеканала с требованием лишить его лицензии за "неправильную" позицию, в частности по Донбассу.
В письме канал расценил это как введение цензуры и попросил повлиять на киевские власти.
Обращение направлено послу ЕС на Украине Хьюгу Мингарелли, президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, высокому представителю ЕС Федерике Могерини, главе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионе Фрейзер, верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, западным послам и ряду западных организаций: Amnesty International на Украине, Freedom House, Human Rights Watch и др.
Генпродюсер NewsOne Василий Голованов отметил, что само решение нацсовета заведомо нелегитимно, так как у троих его членов истек пятилетний срок полномочий.
Член комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Юрий Павленко назвал действия нацсовета прямым вмешательством в деятельность журналистов и попыткой властей "поставить под контроль все независимые от них СМИ".
"Считаю решение так называемой "нацкомиссии по телерадиовещанию" тупым политическим заказом", - написал журналист Дмитрий Василец.
Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва написал, что четверо членов совета ориентируются на президента Владимира Зеленского, и теперь по скорости прохождения дела против канала можно будет судить о личной заинтересованности Зеленского в этом деле.
Многие журналисты возмущены тем, что власти никак не реагируют на давление на канал. Депутат Рады Олег Волошин, который был на заседании нацсовета, заявил, что у него "сложилось полное ощущение, что на Банковой в кабинете президента сидит даже не Порошенко, а Ярош или Тягнибок".
Он отметил, что произвол, который творили неонацисты на заседении, подтверждает, что за ними по-прежнему стоят власти. И "если в этом смысле ничего в ближайшее время не изменится, Украина потеряет последний шанс выбраться из бездны".
Бывший депутат Рады Александр Онищенко, часто выступающий с громкими заявлениями разоблачительного характера, написал, что "ни один чиновник или политик не выигрывает от войны с медиа, и в этот раз не будет иначе".
"Жду завтрашних рейтингов НьюсВан. Уверен, что они взлетят", - спрогнозировал Онищенко.
При этом бандеровцы открыто поддерживают решение о закрытии канала и призывают бороться против "неправильных" СМИ, которых они обвиняют в работе на Россию. Так, львовский телеведущий Остап Дроздов, который недавно назвал большинство украинцев "безмозглыми баранами" и "быдлом" за то, что они не перевыбрали Порошенко, написал, что "за свободой слова спрятались легитимизаторы Русского Мира".
"Я - за свободу слова, но я против свободы русского слова", - предельно четко заявил Дроздов в своем обвинительно-агрессивном посте.
Напомним, недавно советник Зеленского Никита Потураев анонсировал запрет неугодных СМИ. А Зеленский перед вторым туром президентских выборов анонсировал информационную войну против Донбасса и России.