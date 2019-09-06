Дочь Навального рассказывала любовнице о насилии и издевательствах родителей

В распоряженииФедерального агентства новостей оказались скриншоты, которые вскрыли правду о семейной жизни «лидера мнений» и оппозиционера Алексея Навального. Из опубликованных материалов можно узнать, что дочь Дарья Навальная употребляет наркотики и имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Алексей Навальный публикует фотографии семейной идиллии в социальных сетях. Однако он лишь пускает пыль в глаза студийными «отфотошопленными» фотографиями с натянутыми улыбками.

Родители Алексей и Юлия Навальные - не пример для подражания. В их семье царит хаос и разногласие. Они не поддерживают своих детей, оказывают на них постоянное давление. Дети постоянно находятся в состоянии стресса.

Присланные в редакцию ФАН материалы представляют собой переписку Дарьи Навальной и ее близкой подруги Полины Савченко, в которой раскрывается неприглядная изнанка «семейной идиллии» Навальных и тот факт, что Дарья - лесбиянка.

Информация о том, что указанный в переписке номер телефона принадлежит Дарье Навальной, журналистам удалось подтвердить через сервис Getcontact.

В личной переписке Дарья и ее близкая подруга Полина признаются друг другу в любви и обсуждают секс. Инициатором близости является Дарья, которая не против даже секса в школьном туалете.

Даша присылала Полине фотографии интимного характера, делилась сексуальными фантазиями и подробностями из личной жизни.

Судя по всему, родители не знают о нетрадиционной ориентации Дарьи и не интересуются, чем она занимается, с кем общается в свое свободное время.

Дочь Навального постоянно жалуется Полине, что ежедневно ругающиеся между собой родители не замечают ее успехов, отмечают лишь недостатки, а все ее поступки подвергаются критике. Неудачи сопровождаются оскорблениями и унижениями: «Мы зря потратили на тебя время».

Дарья пишет, что отец и мать часто выплескивают агрессию, вызванную собственными проблемами, на нее и брата. Девушка давно считает себя «мешком для битья».

У Дарьи крайне натянутые отношения со своей матерью Юлией. Когда дочь Навального узнала о том, что у ее матери есть любовник, все стало еще хуже. Мать отбирает телефон, требует каждодневного отчета и пресекает самостоятельность.

Юлия Навальная регулярно угрожает дочери тем, что пиком ее карьеры будет работа баристой в забегаловке. Постоянные скандалы накладывают свой отпечаток на эмоциональное состояние Даши, поэтому она рада, когда отец находится в СИЗО, а мать занята своими делами.

Из-за постоянного стресса Дарья увлеклась наркотиками. Она делилась подробностями вечеринок и тусовок со своей «близкой» подругой Полиной.

Дарья часто снимает свои «тусовки» на камеру мобильного телефона.

Сегодня Даше Навальной исполнилось 18 лет. Однако эта цифра не говорит о ее зрелости. Пока что ее эмоциональное состояние очень хрупкое и может быть легко нарушено. Проблемы в семье, натянутые отношения с родителями, критика расшатывают девушку. Отсюда пристрастие к наркотикам и однополому сексу как способ расслабиться и уйти от жестокой реальности.

Алексею Навальному стоит прилагать больше усилий для воспитания дочери. Любовь и забота в семье могут спасти ее неокрепший ум и хрупкое душевное состояние.