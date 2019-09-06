На дом Памфиловой совершено нападение: главу ЦИК ударили шокером

Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России, о происшествии заявили 6 сентября около 01:30.

Преступник в маске через окно пролез на террасу дома, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся, рассказали в ведомстве.

Дом Памфиловой находится в городском округе Истра Московской области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование взято на контроль руководством МВД России.

Отметим, нападение произошло накануне Единого дня голосования.