Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко автомобиль Tesla

Американский миллиардер, создатель автоконцерна Tesla, производящего электромобили, опроверг информацию о том, что он, якобы, дарил машину белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

В Twitter один из пользователей отметил Маска в своем комментарии и спросил его: "Вы дарили автомобиль президенту Белоруссии Лукашенко?". Маск со своего верифицированного аккаунта ответил: "Ох, нет".

Ранее в эфире белорусского телеканала СТВ был показан сюжет о визите Лукашенко в одну из минских школ. Во время встречи с учениками президент похвастался: "У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил".