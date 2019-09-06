28 Сентября 2020
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Илон Маск (2019) | Фото:Википедия

Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко автомобиль Tesla

Американский миллиардер, создатель автоконцерна Tesla, производящего электромобили, опроверг информацию о том, что он, якобы, дарил машину белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

В Twitter один из пользователей отметил Маска в своем комментарии и спросил его: "Вы дарили автомобиль президенту Белоруссии Лукашенко?". Маск со своего верифицированного аккаунта ответил: "Ох, нет".

Ранее в эфире белорусского телеканала СТВ был показан сюжет о визите Лукашенко в одну из минских школ. Во время встречи с учениками президент похвастался: "У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил".

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Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко автомобиль Tesla

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Теги: илон маск, александр лукашенко, tesla, подарок



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