В Салехарде из-за тумана не смог приземлиться самолет: улетел на запасной аэродром

В Салехарде сегодня из-за тумана оказались задержаны десятки рейсов, а самолет авиакомпании "Ямал", следующий по маршруту Москва - Салехард, был вынужден уйти на запасной аэродром в Надыме, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, позже намеченного времени состоялись рейсы авиакомпании "Ямал" до Москвы, Яр-Сале, Салемала, Тюмени, Нового Уренгоя. Также с задержкой состоялся вылет самолета до Перми авиакомпании "ЮВТ аэро". В настоящий момент все эти рейсы отправлены.

С опозданием прилетели самолеты из Москвы, Тюмени, Перми, Екатеринбурга и Ноябрьска. По прежнему задерживается прилет лайнеров из Нового Уренгоя и Тюмени авиакомпании "Ямал".

Добавим, что из-за тумана с задержками рейсов сегодня столкнулись и в Екатеринбурге.