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Эми Сторроу (2019) | Фото: medium.com/@storrowal

Новым генеральным консулом США в Екатеринбурге стала Эми Сторроу

В Екатеринбург прибыл новый генеральный консул США.

Как сообщили Накануне.RU в генконсульстве США в Екатеринбурге, на должность назначена Эми Сторроу.

"Госпожа Сторроу планирует посвятить следующие два года укреплению связей между Уральским консульским округом и США и с радостью ожидает знакомства с Уралом и Сибирью", - отметили в дипмиссии.

Эми Сторроу(2019)|Фото: flickr.com

Напомним, прежним генеральным консулом США в Екатеринбурге был доктор Пол М. Картер. Он занимал пост с августа 2017 года.

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Новым генеральным консулом США в Екатеринбурге стала Эми Сторроу

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Теги: Сторроу, генконсул, США, Екатеринбург



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