Новым генеральным консулом США в Екатеринбурге стала Эми Сторроу

В Екатеринбург прибыл новый генеральный консул США.

Как сообщили Накануне.RU в генконсульстве США в Екатеринбурге, на должность назначена Эми Сторроу.

"Госпожа Сторроу планирует посвятить следующие два года укреплению связей между Уральским консульским округом и США и с радостью ожидает знакомства с Уралом и Сибирью", - отметили в дипмиссии.

Напомним, прежним генеральным консулом США в Екатеринбурге был доктор Пол М. Картер. Он занимал пост с августа 2017 года.