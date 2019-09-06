В Госдуме прокомментировали освобождение Кокорина и Мамаева: "Со временем своей игрой смогут восстановить реноме"

Освобождение по УДО Александра Кокорина и Павла Мамаева прокомментировали в Госдуме. Председатель комитета по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтягев считает, что суд вынес объективное решение.

"Рано или поздно эта история должна прийти к логическому завершению. Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определенные выводы. Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков. В будущем Кокорин и Мамаев смогут принести пользу российскому спорту, со временем своей игрой вернуть реноме", - говорит парламентарий.