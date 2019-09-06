28 Сентября 2020
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Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин пообещал, что приедет на Колыму мыть золото

Владимира Путина пригласили посетить Магаданскую область, что посмотреть, как выполняются его поручения, а также попробовать себя в роли золотодобытчика.

Глава совета директоров концерна "Арбат", председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский отметил, что последняя поездка президента на Колыму была давно.

"Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт", - сказал он.

Как сообщает РИА Новости, Путин пообещал приехать.

Между тем, губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал в интервью "Интерфаксу" о планах добычи золота в регионе.

По его словам, на ВЭФ делегация от Колымы подписала соглашение с компанией "Арлан" по месторождению "Павлик".

С вводом второй очереди месторождения Магаданская область перешагнет отметку в 40 тонн ежегодной добычи и приблизится к лидеру отрасли в России - Красноярскому краю, заявил губернатор.

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Путин пообещал, что приедет на Колыму мыть золото

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Теги: владимир путин, колыма, золото



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