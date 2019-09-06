Четырехлетнего мальчика, потерявшегося в красноярской тайге, нашли живым

Поиски 4-летнего мальчика в красноярской тайге увенчались успехом – ребенка нашли живым.

Как ранее сообщало Накануне.RU, мальчик пропал вечером в четверг, 5 сентября, со двора деревенского дома в Березовке (Ирбейский район Красноярского края). Младший брат рассказал, что мальчик ушел в лес. Поиски начались накануне, продолжались до поздней ночи и возобновились с рассветом в пятницу. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно, принадлежащие ребенку.

"В настоящее время ребенок осмотрен медицинскими работниками, чтобы исключить негативные последствия нахождения мальчика в лесу принято решение о его помещении под наблюдение врачей", - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа под руководством следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России. В поисковых мероприятиях принимали участие более 250 человек, включая сотрудников управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, опытных следователей регионального Следственного комитета, сотрудников органов внутренних дел, в том числе кинологов с собаками, специалистов МЧС России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.