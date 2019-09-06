28 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
след отпечаток поиски (2019) | Фото:krk.sledcom.ru

Четырехлетнего мальчика, потерявшегося в красноярской тайге, нашли живым

Поиски 4-летнего мальчика в красноярской тайге увенчались успехом – ребенка нашли живым.

Как ранее сообщало Накануне.RU, мальчик пропал вечером в четверг, 5 сентября, со двора деревенского дома в Березовке (Ирбейский район Красноярского края). Младший брат рассказал, что мальчик ушел в лес. Поиски начались накануне, продолжались до поздней ночи и возобновились с рассветом в пятницу. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно, принадлежащие ребенку.

"В настоящее время ребенок осмотрен медицинскими работниками,  чтобы исключить негативные последствия нахождения мальчика в лесу принято решение о его помещении под наблюдение врачей", - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа под руководством следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России. В поисковых мероприятиях  принимали участие более 250  человек, включая сотрудников управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, опытных следователей регионального Следственного комитета, сотрудников органов внутренних дел, в том числе кинологов с собаками, специалистов МЧС России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.

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Четырехлетнего мальчика, потерявшегося в красноярской тайге, нашли живым

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Теги: поиски, ребенок, тайга, красноярский край



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