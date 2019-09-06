В школах, детсадах и больницах Челябинска могут досрочно включить отопление

В Челябинске учреждениях образования и здравоохранения могут подключить к теплу раньше срока, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Для этого необходимо обратиться в головной офис компании АО "УСТЭК-Челябинск" с заявлением о возобновлении теплоснабжения.

"Главное условие подачи тепла — техническая готовность объектов к подключению", — подчеркнул генеральный директор АО "УСТЭК-Челябинск" Игорь Рындин.

Добавим, что отопление в домах челябинцев появится, когда среднесуточная температура в городе не будет больше +8 градусов в течение пяти дней подряд.