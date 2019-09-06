"Полностью исправились": прокуратура не будет обжаловать УДО Кокорина и Мамаева

Прокуратура не будет обжаловать решение об условно-досрочном освобождении бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, сегодня Алексеевский суд Белгородской области принял решение освободить отбывающих срок игроков. Главным аргументом, которым руководствовался суд, стали положительные характеристики от начальника ИК-4, где сидели футболисты.

Как пишет Infox.ru, прокуратура не намерена обжаловать решение об УДО. Обвинение поддержало ходатайства, поскольку спортсмены "зарекомендовали себя с положительной стороны".

Ожидается, что решение вступит в силу в течение 10 суток. Брата Александра Кокорина - Кирилла - также освободят по УДО. О судьбе еще одного фигуранта дела - Александра Протасовицкого - не сообщается.

Напомним, Кокорина уже собирается вернуть себе питерский "Зенит", а в "Краснодаре" возвращение Мамаева пока не готовы комментировать.