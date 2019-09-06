Экс-директора МУПа на Южном Урале сядет в тюрьму за присвоение денег

В Карталах бывший директор МУПа осужден за присвоение денег и злоупотребление полномочиями.

61-летний мужчина в 2015-2017 годах предоставлял поддельные документы о приобретении материальных ценностей, а вверенные деньги присваивал себе, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Также он заключал от лица МУПа с самим собой гражданско-правовые договоры подряда и аренды принадлежащих ему транспортных средств.

Общий ущерб от действий бывшего директора составил 400 тыс. руб. Его приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии.