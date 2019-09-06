28 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

Москва генерирует больше 20% ВВП страны, без нее регионы окунутся в нищету - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что без столицы регионы окажутся в нищете. Градоначальник поспорил с расхожим мнением о том, что регионы кормят Москву, в которую стекаются доходы из провинций.

В интервью телеканалу "Россия 24" Собянин заявил о ежегодных перечислениях в бюджет страны 2 трлн руб., что позволяет сбалансировать дефицит бюджетов остальных регионов.

"Мы производим больше 20% ВВП страны. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Этого не будет. И не будет каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа", - заявил мэр.

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Москва генерирует больше 20% ВВП страны, без нее регионы окунутся в нищету - Собянин

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Теги: сергей собянин, москва, бюджет, ввп, доходы, регионы



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