Москва генерирует больше 20% ВВП страны, без нее регионы окунутся в нищету - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что без столицы регионы окажутся в нищете. Градоначальник поспорил с расхожим мнением о том, что регионы кормят Москву, в которую стекаются доходы из провинций.

В интервью телеканалу "Россия 24" Собянин заявил о ежегодных перечислениях в бюджет страны 2 трлн руб., что позволяет сбалансировать дефицит бюджетов остальных регионов.

"Мы производим больше 20% ВВП страны. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Этого не будет. И не будет каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа", - заявил мэр.