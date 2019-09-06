28 Сентября 2020
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Экономика Пермский край
Спецавтомобили для больницы Соликамска (2019) | Фото: Пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

"Уралкалий" передал спецавтомобили детской больнице Соликамска

"Уралкалий" приобрел и передал в дар городской детской больнице Соликамска два специальных автомобиля "LADA Largus универсал". На эти цели компания направила более 1,3 млн руб., сообщили в пресс-службе "Уралкалия".

Автомобили планируется использовать для обслуживания вызовов участковых врачей-педиатров на отдаленных участках в частном секторе, транспортировки больных, не нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи, а также организации выездной работы специалистов детской больницы с целью оказания консультативной и специализированной помощи детям Чердынского, Красновишерского районов и отдаленных территорий Соликамского городского округа.

Спецавтомобили для больницы Соликамска(2019)|Фото: Пресс-служба "Уралкалия"

"Уралкалий" традиционно содействует социально-экономическому развитию городов и системы здравоохранения в Соликамске, отметила директор по персоналу компании Ирина Константинова.

"Новые автомобили для детской больницы должны повысить качество предоставления медицинских услуг жителям Верхнекамья. Мы уверены, что создание благоприятных условий в сфере здравоохранения, повышение доступности медицинской помощи для жителей города является важным условием успешного развития не только нашей компании, но и всего Соликамска", - сказала она.

Спецавтомобили для больницы Соликамска(2019)|Фото: Пресс-служба "Уралкалия"

По словам главврача детской больницы Николая Левко, в медучреждении остро стояла проблема замены автопарка или приобретения автотранспорта: "Для ее решения мы обратились в "Уралкалий", который откликнулся на нашу просьбу. Мы очень признательны компании, ведь приобретение для нужд больницы специальных автомобилей позволит нам значительно улучшить оказание неотложной, специализированной и консультационной помощи детям Верхнекамья".

Добавим, за пять лет "Уралкалий" оказал помощь соликамской системе здравоохранения в объеме около 9 млн руб. Компания приобрелп медицинское оборудование для неврологического отделения городской больницы, оказал помощь в вакцинации младших воспитателей дошкольных учреждений, а также передал в дар аппарат УЗИ для перинатального центра. Компания также выделяла средства на приобретение мебели для городской детской больницы.

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"Уралкалий" передал спецавтомобили детской больнице Соликамска

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Теги: Уралкалий, больница соликамска,



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