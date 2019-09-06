В столичном роддоме опровергли информацию о вспышке внутриутробной пневмонии

В роддоме №4 ГКБ им. Виноградова (Москва) опровергли информацию о вспышке внутриутробной пневмонии в стенах заведения. Ранее telgram-канал Baza сообщил о нескольких больных младенцах, которые, якобы, находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГКБ им. Виноградова Накануне.RU сообщили: "Данная информация не соответствует действительности. Диагноз внутриутробная пневмония ставится новорожденным, у которых проявления инфекции в виде дыхательных нарушений диагностируются в первые 72 часа после рождения. Причинами возникновения внутриутробной пневмонии является инфекционное заболевание (в том числе ОРВИ), перенесенное женщиной во время беременности. Врожденная пневмония не передается от ребенка к ребенку, а передается ребенку только от матери в период беременности, что исключает возможность возникновения вспышки данного заболевания".

По данным медучреждения, за минувшую неделю (с 31 августа по 6 сентября) в палате интенсивной терапии роддома находилось двое новорожденных с таким диагнозом, сейчас один из них переведен в ГКБ № 13 в отделение интенсивной терапии новорожденных. "Состояние детей средней степени тяжести. Прогноз благоприятный", - отметили в больнице. Там добавили, что на протяжении десяти лет в родильном доме не было вспышек этой инфекции среди новорожденных и рожениц.