Путин анонсировал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

Работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

Путин отметил, что "нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку".

По словам президента, соответствующие меры уже обсуждались с Верховным судом и Генпрокуратурой, передает ТАСС.

В прошлом году сообщалось, что Россия вошла в пятерку стран, лидирующих по количеству экономических преступлений, жертвами которых становятся компании.

Если двумя годами ранее о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то на этот раз уже 66%. Для исследования 2018 года в России было опрошено 210 компаний (в предыдущем опросе было 120 респондентов).

Самыми часто совершаемыми экономическими преступлениями в РФ стали незаконное присвоение денег, взяточничество и коррупция, а также мошенничество при закупках товаров, работ или услуг.