28 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин на ВЭФ-2019 (2019) | Фото: http://kremlin.ru/

Путин анонсировал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

Работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

Путин отметил, что "нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку".

По словам президента, соответствующие меры уже обсуждались с Верховным судом и Генпрокуратурой, передает ТАСС.

В прошлом году сообщалось, что Россия вошла в пятерку стран, лидирующих по количеству экономических преступлений, жертвами которых становятся компании.

Если двумя годами ранее о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то на этот раз уже 66%. Для исследования 2018 года в России было опрошено 210 компаний (в предыдущем опросе было 120 респондентов).

Самыми часто совершаемыми экономическими преступлениями в РФ стали незаконное присвоение денег, взяточничество и коррупция, а также мошенничество при закупках товаров, работ или услуг.

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Путин анонсировал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

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Теги: владимир путин, экономические статьи, наказание



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