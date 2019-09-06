Футболисты "Урала" к матчу со "Спартаком" будут тренироваться дважды в день
Екатеринбургский "Урал" начал подготовку к выездному матчу чемпионата России с московским "Спартаком".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в четверг команда провела тренировку на Уралмаше, а сегодня отправилась на базу "Бажовия", где футболисты будут работать в двухразовом режиме. Тренируются подопечные Дмитрия Парфенова в полном составе, кроме игроков сборных.
Завтра "Урал" проведет выставочный матч в Первоуральске с местным "Динуром". Начало игры в 16 часов.
Отметим, что точная дата матча "Спартак" - "Урал" пока неизвестна. Российская Премьер-лига до сих пор не опубликовала расписание ближайших туров.