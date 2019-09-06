Кокорина готов вернуть себе "Зенит", а в "Краснодаре" возвращение Мамаева пока не комментируют

Александра Кокорина, который сегодня освободился по УДО, возможно, вернут в "Зенит" уже в ближайшее время. Гендиректор клуба Александр Медведев заявил: "Освобождение Кокорина для нас - хорошая новость, я встречусь с ним в ближайшее время".

Хотя трансферное окно сейчас закрыто, Кокорину все равно могут предложить подписать контракт, поскольку с лета он является свободным агентом.

А вот в футбольном клубе "Краснодар" пока оставили вопрос о готовности вернуть Мамаева "без комментариев".

Напомним, суд удовлетворил ходатайства об УДО футболистов Мамаева и Кокорина в пятницу, 6 сентября. Полный срок у Кокорина должен был закончиться в декабре этого года, у Мамаева – в ноябре.