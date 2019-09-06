28 Сентября 2020
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Многодетная семья, дети, руки, детство, детский сад (2016) | Фото:vielfalt-bewegt-frankfurt.de

В Югре родители получат 300 тысяч за усыновление ребенка

В Югре приемные родители вместо ежемесячного пособия будут получать единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. за каждого усыновленного ребенка и 350 - за каждого усыновленного ребенка-инвалида, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Кроме того, ежемесячное вознаграждение будет предоставляться одному из приемных родителей за воспитание каждого ребенка. В случае же передачи на воспитание трех и более детей или ребенка-инвалида – каждому приемному родителю за воспитание каждого ребенка.

Соответствующее решение было по инициативе участников VI регионального форума замещающих родителей, который прошел в Ханты-Мансийске. Также инициатива была поддержана югорчанами - участниками онлайн-голосования, которое было размещено на сайте департамента социального развития автономного округа. Голосование проходило с 10 сентября по 31 декабря 2018 г.

Добавим, что соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в думу автономного округа.

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В Югре родители получат 300 тысяч за усыновление ребенка

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Теги: пособие, выплаты, приемный ребенок, усыновление



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