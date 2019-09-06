На форуме "Открытый город" обсудили особенности комфортной городской среды - маркетинг и реальность

Заместитель председателя думы ХМАО Наталья Западнова на полях первого агломерационного медиафорума "Открытый город", который проходит в Нижневартовске, заявила Накануне.RU, что любые маркетинговые изменения жизни городов должны соотноситься с реальной жизнью муниципалитета: надо не "создавать что-то идеальное", а "заземлять" каждую инициативу.

Напомним, форум проходит на базе отдыха "Радуга". Он собрал 250 участников из городов восточной зоны Югры. Среди спикеров - директор центра регионального маркетинга Константин Гаранин. В своем выступлении он отметил, что когда власти занимаются внутренним развитием города, маркетологи не нужны.

"Сегодня важно, какое впечатление вы сформировали о себе. Целеполагание - ключевой момент маркетинга, при этом он не заменяет, а дополняет социально-экономическую стратегию. Комфортная городская среда для всех разная: для Краснодара - укрытие от солнца, Нижневартовск - укрытие от мороза, Якутск - защита от таяния вечной мерзлоты. Нужно изучать рынок, а не себя", - сказал Гаранин.

Западнова напомнила Гаранину том, что любые новации надо применять с поправкой на местные и федеральные законы. Эксперт ответил, что города должны быть инициативны.

Комментируя Накануне.RU свою позицию, Западнова рассказала, что изменения в каждом городе и посёлке нужны, но только с учётом реальной жизни этих поселений.

"Невозможно строить что-то идеальное, не учитывая реальности сегодняшнего дня. Поэтому я и задала вопрос. То, о чём говорил Гаранин, подходит и для Нижневартовска, и для Югры, и для страны. Надо учитывать риски. Когда мы говорим о маркетинговой стратегии, она должна быть зафиксирована. Есть стратегия пространственного развития, давайте зафиксируем маркетинговые изменения", - сказала Западнова.

Она согласилась с Гараниным, который в своей лекции отметил, что даже бордюры надо укладывать так, чтобы они были привлекательны для людей.

"Социальная обстановка воспитывает культуру. Не бросить на землю бумажку, не выбросить на мероприятии мусор. В России распространено оставлять на трассах мешки для мусора", - сказал Западнова.

Сейчас на форуме начался второй цикл лекций.