На форуме "Открытый город" обсудили особенности комфортной городской среды - маркетинг и реальность

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    hogl мужская обувь вот

Общество
Первый открытый агломерационный медиафорум &quot;Открытый город&quot;, Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

На форуме "Открытый город" обсудили особенности комфортной городской среды - маркетинг и реальность

Заместитель председателя думы ХМАО Наталья Западнова на полях первого агломерационного медиафорума "Открытый город", который проходит в Нижневартовске, заявила Накануне.RU, что любые маркетинговые изменения жизни городов должны соотноситься с реальной жизнью муниципалитета: надо не "создавать что-то идеальное", а "заземлять" каждую инициативу. 

Напомним, форум проходит на базе отдыха "Радуга". Он собрал 250 участников из городов восточной зоны Югры. Среди спикеров - директор центра регионального маркетинга Константин Гаранин. В своем выступлении он отметил, что когда власти занимаются внутренним развитием города, маркетологи не нужны.

"Сегодня важно, какое впечатление вы сформировали о себе. Целеполагание - ключевой момент маркетинга, при этом он не заменяет, а дополняет социально-экономическую стратегию. Комфортная городская среда для всех разная: для Краснодара - укрытие от солнца, Нижневартовск - укрытие от мороза, Якутск - защита от таяния вечной мерзлоты. Нужно изучать рынок, а не себя", - сказал Гаранин. 

Западнова напомнила Гаранину том, что любые новации надо применять с поправкой на местные и федеральные законы. Эксперт ответил, что города должны быть инициативны. 

Комментируя Накануне.RU свою позицию, Западнова рассказала, что изменения в каждом городе и посёлке нужны, но только с учётом реальной жизни этих поселений.

"Невозможно строить что-то идеальное, не учитывая реальности сегодняшнего дня. Поэтому я и задала вопрос. То, о чём говорил Гаранин, подходит и для Нижневартовска, и для Югры, и для страны. Надо учитывать риски. Когда мы говорим о маркетинговой стратегии, она должна быть зафиксирована. Есть стратегия пространственного развития, давайте зафиксируем маркетинговые изменения", - сказала Западнова. 

Она согласилась с Гараниным, который в своей лекции отметил, что даже бордюры надо укладывать так, чтобы они были привлекательны для людей. 

"Социальная обстановка воспитывает культуру. Не бросить на землю бумажку, не выбросить на мероприятии мусор. В России распространено оставлять на трассах мешки для мусора", - сказал Западнова. 

Сейчас на форуме начался второй цикл лекций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На форуме "Открытый город" обсудили особенности комфортной городской среды - маркетинг и реальность

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: медиафорум открытый город, комфортная городская среда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети