28 Сентября 2020
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Общество В России
токарь станок рабочий (2013) | Фото: gubernator74.ru

В РФ хотят перестать обучать специальностям, которые "устарели": автомеханики, слесари, парикмахеры

Министерство просвещения предлагает завершить прием по нескольким направлениям и специальностям среднего профессионального образования с 2021 года.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В перечень попали девять профессий и 23 специальности.

Согласно проекту, прием может быть прекращен по таким профессиям, как автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, парикмахер, специалист в гостиничном бизнесе и другие.

Специалистов таких профессий продолжат учить по новым программам, объяснили в пресс-службе министерства.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что с сентября 2020 года в российских колледжах и техникумах исчезнет около 100 специальностей. По словам министра, некоторые из них уже давно не пользуются спросом у абитуриентов, другие просто устарели.

Так, Васильева уточнила, что профессии "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач" и другие уже давно не востребованы.

Вместо них в перечень сузов будут введены такие специальности, как, например, монтажник оборудования мобильной связи. В самое ближайшее время в российских колледжах будут учить на специальности "техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "аддитивные технологии" и другие.

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В РФ хотят перестать обучать специальностям, которые "устарели": автомеханики, слесари, парикмахеры

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Теги: колледжи, специальности, минпросвещения



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