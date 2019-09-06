28 Сентября 2020
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Общество Курганская область
автобус, ПАЗ, пазик (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане пассажиров возят автобусы, не имеющие лицензий

В Курганской области в отношении водителей составлено более 120 административных материалов. Установлено 20 фактов перевозки пассажиров без лицензии, в 32 случаях автобусы были неисправны, в девяти случаях у машины не было тахографа.

Такие итоги подвели в ГИБДД региона после проведения рейда "Нелегальный перевозчик".

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, операция проводилась с 30 августа по 1 сентября.

"Проверено более 800 транспортных средств, в том числе 443 автобуса, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, порядка 20 автобусов, выполняющих заказные рейсы, более 300 автомобилей легкового такси", - отметили в ГИБДД.

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В Кургане пассажиров возят автобусы, не имеющие лицензий

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Теги: Нелегальный перевозчик, лицензия, Курган, ГИБДД, автобусы, нарушения



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