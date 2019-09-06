28 Сентября 2020
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екатеринбург памятник Ленину площадь 1905 года (2018) | Фото: Накануне.ru

Екатеринбург оказался в мировом рейтинге самых посещаемых туристами городов

Екатеринбург вошел в мировой рейтинг самых посещаемых туристами городов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.
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Авторы ежегодного рейтинга Global Destinations Cities Index включили Екатеринбург в число популярных направлений по количеству международных путешественников, прибывающих в город. Уральская столица вошла в топ-200 мегаполисов мира, составив компанию Лондону, Сингапуру, Стамбулу, Нью-Йорку, Токио и Парижу.

Лидером рейтинга четвертый год становится таиландский Бангкок. А среди российских городов конкуренцию уральской столице составили только Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток.

Напомним, недавно Екатеринбург стал одним из лидеров рейтинга российских городов, где можно почувствовать себя "как в Европе".

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Екатеринбург оказался в мировом рейтинге самых посещаемых туристами городов

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Теги: Екатеринбург, города, туристы, рейтинг



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