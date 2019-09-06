Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за погребения тюменского ветерана в мешке

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье "халатность" из-за погребения ветерана в мешке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в пансионате для ветеранов войны и труда. Ранее проверку закончила прокуратура.

Следователи СК пришли к вывожу, что 91- летняя ветеран Великой Отечественной войны была захоронена ненадлежащим образом. Сейчас идет установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершенному преступлению.

Напомним, с поста руководителя тюменского пансионата для ветеранов войны и труда уволен Владимир Максименко. Позднее в СМИ появилась аудиозапись переговоров, предположительно, руководства пансионата и муниципальной похоронной службой "Некрополь". Запись вскрыла новые шокирующие подробности: ветерана можно было бы похоронить рядом с родственниками, если бы пансионат согласился оплатить полотенца, на которых гроб опускают в могилу. На записи якобы фигурирует Игорь Поляков, который является заместителем директора пансионата, а сейчас временно исполняет обязанности главы учреждения.