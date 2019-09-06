В Челябинске сломался новый трамвай УКВЗ, который проходит в городе тестовые испытания

В Челябинске во время испытаний сломался новый трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода.

"633 сломался сразу за Цвиллинга - К. Маркса в сторону вокзала", - сообщили в группе "Челябинский транспорт" в социальной сети.

Напомним, на этой неделе в Челябинск поступил новый трехсекционный УКВЗ. Он в течение нескольких месяцев будет проходить тестовые испытания в городе.

5 августа в ходе своего визита на УКВЗ глава региона Алексей Текслер предложил протестировать в Челябинске новый трамвай. Речь идет о новой модели 71-633. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин его окрестил "челябинский метеор". В настоящий момент на предприятии изготовлено три таких трамвая.