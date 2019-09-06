Вторая по величине французская авиакомпания Aigle Azur объявила о банкротстве и отменила все рейсы

Вторая по величине французская авиакомпания Aigle Azur, объявившая о начале процедуры банкротства, отменяет все рейсы, начиная с вечера пятницы, 6 сентября. Продажа билетов приостановлена на рейсы, начиная с 10 сентября – это крайний срок подачи заявок на приобретение перевозчика (если, конечно, кто-то вообще пожелает его купить).

В пятницу Aigle Azur выполнит 44 рейса, главным образом в Алжир и из него. Пострадавших из-за отмен рейсов пассажиров перевозчик просит обращаться в страховую компанию, передает AFP.

На протяжении нескольких лет перевозчик нес огромные убытки, исчисляемые миллионами евро. На прошлой неделе акционеры отправили в отставку исполнительного директора компании, обвинив его в "стратегических ошибках за последние два года".

В компании работают более 1,1 тыс. сотрудников, почти треть из них базируется в Алжире, эта же страна является одним из основных направлений перевозок Aigle Azur. Крупнейшим акционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group, которому принадлежит Hainan Airlines, с 49-процентной долей участия.Еще 32% принадлежат американскому миллиардеру Дэвиду Нилману, владельцу JetBlue и TAP Air Portugal.