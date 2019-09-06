В Челябинске досрочно проголосовали почти 2 тыс. избирателей на выборах муниципальных депутатов

На участках для досрочного голосования на выборах депутатов районных советов в Челябинске проголосовали к настоящему времени чуть более 1,9 тыс. человек, это 0,23% от общего количества избирателей. Досрочное голосование невозможно на выборах губернатора Челябинской области, которые также проходят в единый день голосования 8 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной избирательной комиссии.

"Досрочка" на выборах депутатов райсоветов будет закрыта в 14 часов местного времени 7 сентября, суббота традиционно станет "днем тишины" перед голосованием.

Всего на 170 мандатов депутатов семи районов Челябинска первоначально выдвинулось 1026 человек, регистрацию получили из них 966 кандидатов, по разным причинам (в том числе из-за снятия по судам) на сегодняшний день осталось 928 человек.

8 сентября на Южном Урале пройдут выборы губернатора, а также 65 кампаний по выборам представительных органов власти, разыгрывается 512 мандатов.