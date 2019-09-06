28 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ставропольском крае школьники угнали родительский автомобиль и попали в аварию

В Ставропольском крае школьники угнали родительский автомобиль и попали в аварию.

Как сообщает Федералпресс, пятеро несовершеннолетних жителей села Дербетовка Ставропольского края решили покататься и угнали автомобиль "Ока", принадлежавший родителям одного из них. На проселочной дороге юный водитель не справился с управлением, и "легковушка" перевернулась. В результате ДТП погиб 13-летний пассажир, сидевший на переднем сидении. Ещё двое получили различные травмы.

В настоящий момент правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю. В частности, определяется степень ответственности подростков и их родителей, которые не уследили за школьниками.

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В Ставропольском крае школьники угнали родительский автомобиль и попали в аварию

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Теги: дети, автомобиль, угон, ДТП, жертвы



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