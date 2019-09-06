Два Су-34 столкнулись в небе над российским городом

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.

Пострадавших нет, воздушные судна удалось посадить. При этом они получили серьезные повреждения, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, во время тренировочного полета самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.

"Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины толкнулись еще раз", - рассказал источник телеканала. Он добавил, что в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Накануне крушение военного вертолета Ми-8 произошло около поселка Соколовый (Саратовская область), на территории военной авиационной базы.

По предварительным данным, на борту находились трое военнослужащих, они живы. После падения вертолет загорелся.