28 Сентября 2020
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Су-34, пикирует (2017) | Фото: novosti-dny.com

Два Су-34 столкнулись в небе над российским городом

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.

Пострадавших нет, воздушные судна удалось посадить. При этом они получили серьезные повреждения, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, во время тренировочного полета самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.

"Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины толкнулись еще раз", - рассказал источник телеканала. Он добавил, что в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Накануне крушение военного вертолета Ми-8 произошло около поселка Соколовый (Саратовская область), на территории военной авиационной базы.

По предварительным данным, на борту находились трое военнослужащих, они живы. После падения вертолет загорелся.

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Два Су-34 столкнулись в небе над российским городом

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Теги: су-34, столкновение, липецк



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