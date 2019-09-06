Кокорин и Мамаев выходят из колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят на свободу, такое решение принял Алексеевский суд Белгородской области, пишет Baza.

Главный аргумент, которым руководствовался суд - положительные характеристики от начальника ИК-4.

Ранее администрация колонии поддержала ходатайства Кокорина и Мамаева на условно-досрочное освобождение.

Напомним, бывшие игроки сборной России, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве. Недавно чиновник Минпромторга России Денис Пак рассказывал, как Александр Кокорин бил его стулом по голове. Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки.