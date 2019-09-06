Путин заподозрил "Аэрофлот" в завышении убытков от перевозок на Дальний Восток

Владимир Путин высказался о ценах на авиабилеты "Аэрофлота" на Дальний Восток. "Надо посчитать, насколько велики их убытки, они счетоводы довольно искусные. Все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими", - заявил президент.

Накануне на Восточном экономическом форуме глава государства попенял главе авиакомпании Виталию Савельеву на рост стоимости авиабилетов, приведя данные Минтранса за первое полугодие 2019 года.

"Больше инфляции — 7 процентов рост!" — заметил Путин.

Ранее эту цифру озвучила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, правда, она говорила не конкретно об "Аэрофлоте", а в целом о ситуации в стране (и только за первое полугодие).

Вечером того же дня министр транспорта России Евгений Дитрих пообещал, что его ведомство до конца сентября представит комплекс мер по сдерживанию цен на авиабилеты. По его словам, министерство постарается, чтобы в итоге увеличение цены не превысило инфляцию.

Отметим, что пассажирские перевозки на Дальний Восток субсидируются авиакомпаниям сразу по нескольким программам как из федерального бюджета, так и из региональных.