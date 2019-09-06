В Тюменской области произошло смертельное ДТП: среди погибших 15-летняя девочка

Сегодня утром в Тюменской области на 173 километре автодороги Шадринск - Ялуторовск произошло ДТП, в котором погибли два человека, в том числе ребенок, и четыре человека получили травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.

Трагедия произошла утром, приблизительно в 6.00. Автомобиль ВАЗ 2110 столкнулся с автомобилем "Киа-Спектра". По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции.

В автомобиле "Киа-Спектра" ехал 60-летний мужчина с супругой. Пара везла свою 15-летнюю внучку, которая спала на заднем сиденье автомобиля, из Курганской области в Нижневартовск на учебу. По предварительным данным, девочка не была пристегнута ремнем безопасности. Девочка погибла. Бабушку госпитализировали, дедушке медицинская помощь была оказана на месте.

Также в ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ 2110, 1977 года рождения, житель Ульяновской области. Двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.