Правительство Севастополя: турпоток в город увеличился на 18,5%

Свыше 418 тыс. туристов посетило Севастополь с начала года, это на 18,5% больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Данные учитывают лишь официальные группы туристов, при этом, как уточняют в мэрии Севастополя, на экскурсиях в городе побывало более 1 млн. 230 тыс. туристов. Более 40% туристов приезжают в город-герой на пять суток, 25% останавливаются на 4 дня, 27 и 8% гостят трое суток и два дня соответственно.

В связи с увеличением турпотока растут городские доходы, с января по август 2019 года они увеличились на 18%, до 173 млн рублей.

Наиболее успешными мероприятиями в Севастополе для увеличения потока туристов признаны день ВМФ, тогда город посетило сразу 200 тыс. человек. Байк-шоу "Тень Вавилона" дало еще 70 тыс. посетителей, гостями фестивалей ZB-Fest и X-Fest стали 30 и 15 тысяч человек.

Итоговые цифры турпотока будут еще выше. "В сентябре в Севастополе пройдут Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах, фестиваль "Русская Троя" на Малаховом Кургане и фестиваль виноделия и урожая WineFest", - отметили в администрации города.