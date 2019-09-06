28 Сентября 2020
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Экономика В России
(2016) | Фото: rosbalt.ru

Почти половина вкладов в рухнувших банках принадлежала пенсионерам

Почти половина сбережений, хранившихся в обанкротившихся банках, принадлежала клиентам старше 60 лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на Агентство страхования вкладов.

АСВ проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года. Ранее дату рождения в реестре указывать было не обязательно.

Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет – 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет – 47,8% сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой - 455 тыс. рублей.

Среди вкладчиков старшего поколения оказалась и наибольшая доля тех, чьи счета превысили застрахованные 1,4 млн руб. Среди клиентов старше 60 лет таковых набралось 5,9%.

Кроме того, эта возрастная группа оказалась самой многочисленной и по количеству повторных обращений.

В прошлом году исследование показало, что "чистка" банковского рынка не заставила граждан уверовать в его надежность. Из-за отзыва лицензий банков 28% россиян стали в меньшей степени доверять им.

Исследование также показало, что 17% россиян сталкивались со случаями банкротства банков или финансовых компаний, в которых они держали свои сбережения.

Эксперты отмечают, что процесс "чистки" идет давно, однако понять, на основе каких принципов происходит принятие решения об отзыве лицензии, невозможно.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в течение ближайшего года - до апреля 2020 года - ЦБ может отозвать лицензии еще у 46 банков. Это обусловлено тем, что на фоне уменьшения общего числа банков в России увеличивается доля действующих банков с низкой кредитоспособностью.

В зоне риска, в основном, находятся небольшие банки, но 10 претендентов на вылет входят в топ-100.

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Почти половина вкладов в рухнувших банках принадлежала пенсионерам

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Теги: банки, пенсионеры, вклады



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